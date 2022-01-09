"Чертов ид*от": россияне попали в лобовую аварию на "Дакаре" (видео)

Нечасто встретишь лобовое столкновение авто в пустыне.

Российский гонщик Сергей Карякин и его штурман Антон Власюк столкнулись лоб в лоб с еще одним участником ралли-марафона "Дакар-2022".

Об этом сообщил сам гонщик на своей страничке в Instagram.

Карякин рассказал, что инцидент произошел во время прохождения 7-го спецучастка. Пилот мотовездехода (SSV) отметил, что столкновения не удалось избежать, ведь другой экипаж неожиданно выехал им прямо навстречу. Карякин, похоже, сломал палец, а у гонщика из другого экипажа — подозрение на перелом позвоночника. Авария произошла на скорости 100 км/ч.

"Машины не подлежат восстановлению… Да х*й с машинами, для нас гонка закончена! Авария произошла примерно на скорости 100 км/ч. Вот оттуда они выехали и попали нам прямо навстречу", — заявил Карякин.

Также россиянин обратился к виновнику столкновения Марко Каррара, который на момент съемки видео уже покинул свое багги: "Хорошая работа! Сэр. Ты разрушил нам гонку! Чертов ид*от!".

Карякин снял повреждение своей машины на камеру. Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.

Добавим, что Сергей выступает в команде SNAG Racing Team и после 6-го этапа занимал 8-е место в общем зачете. Он также сообщил, что его команда попытается починить машину.

Напомним, Карякин является победителем "Дакар-2017" в зачете квадроциклов.

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