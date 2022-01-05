На "Дакаре" гонщик попал в аварию с переворотами (видео)
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К счастью, никто серьезно не пострадал.
В среду, 5 января, на ралли-марафоне "Дакар-2022" проходил четвертый этап. Для литовского гонщика Бенедиктаса Ванагаса и его штурмана соревнования закончились досрочно из-за жуткого инцидента в пустыне.
Соответствующее видео опубликовано на официальной страничке ралли-марафона в Instagram.
На кадрах видно, как внедорожник Ванагаса на большой скорости наезжает на небольшой "трамплин", после чего машина взлетает в воздух и переворачивается несколько раз, ударяясь о землю. К счастью, с пилотом и штурманом все в порядке.
Видео аварии Ванагаса на "Дакаре" доступно в сети:
На своей страничке в Instagram Бенедиктас сообщил, что ралли-марафон для него закончен.
"Дакар для нас закончен, но главное, что с нами все в порядке", — написал литовский гонщик.
Добавим, что экипаж Ванагаса после третьего этапа занимал 15-е место в общем зачете внедорожников.
Ранее "Телеграф" сообщал о странной аварии на "Дакар-2022", где гонщик на внедорожнике сбил мотоциклиста и даже не остановился. К слову, в престижном ралли-рейде участвуют два экипажа из Украины.
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