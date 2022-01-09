"Чортів ід*от": росіяни потрапили в лобову аварію на "Дакарі" (відео)

Нечасто зустрінеш лобове зіткнення авто у пустелі.

Російський гонщик Сергій Карякін та його штурман Антон Власюк зіштовхнулися лоб у лоб з ще одним учасником ралі-марафону "Дакар-2022".

Про це повідомив сам гонщик на своїй сторінці в Instagram.

Карякін розповів, що інцидент стався під час проходження 7-го етапу. Пілот мотовсюдихода (SSV) зазначив, що зіткнення не вдалося уникнути, адже інший екіпаж несподівано виїхав їм прямо назустріч. Карякін, схоже, зламав палець, а у гонщика з іншого екіпажу — підозра на перелом хребта. Аварія сталася на швидкості 100 км/год.

"Машини не підлягають відновленню… Та х*й з машинами, для нас гонка закінчена! Аварія сталася приблизно на швидкості 100 км/год. Ось звідти вони виїхали й потрапили нам прямо назустріч", — заявив Карякін.

Також росіянин звернувся до винуватця зіткнення Марко Каррара, який на момент зйомки відео вже залишив своє баггі: "Гарна робота! Сер. Ти зруйнував нам гонку! Чортів ід*от!".

Карякін зняв пошкодження своєї машини на камеру. Увага, на відео є нецензурна лексика.

Додамо, що Сергій виступає у команді SNAG Racing Team і після 6-го етапу посідав 8-е місце у загальному заліку. Він також повідомив, що його команда спробує відремонтувати машину.

Нагадаємо, Карякін є переможцем "Дакар-2017" у заліку квадроциклів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про жахливу аварію литовського гонщика на "Дакарі".