На "Дакарі" гонщик потрапив в аварію з переворотами (відео)

На щастя, ніхто серйозно не постраждав.

У середу, 5 січня, на ралі-марафоні "Дакар-2022" проходив четвертий етап. Для литовського гонщика Бенедіктаса Ванагаса та його штурмана змагання закінчилися достроково через жахливий інцидент у пустелі.

Відповідне відео опубліковано на офіційній сторінці ралі-марафону в Instagram.

На кадрах видно, як позашляховик Ванагаса на великій швидкості наїжджає на невеликий "трамплін", після чого машина злітає у повітря та перевертається кілька разів, ударяючись об землю. На щастя, з пілотом та штурманом все гаразд.

Відео аварії Ванагаса на "Дакарі" доступне в мережі:

На своїй сторінці в Instagram Бенедіктас повідомив, що ралі-марафон для нього закінчено.

"Дакар для нас закінчено, але головне, що з нами все гаразд", — написав литовський гонщик.

Додамо, що екіпаж Ванагаса після третього етапу посідав 15-те місце у загальному заліку позашляховиків.

Раніше "Телеграф" повідомляв про дивну аварію на "Дакар-2022", де гонщик на позашляховику збив мотоцикліста і навіть не зупинився. До речі, у престижному ралі-рейді беруть участь два екіпажі з України.