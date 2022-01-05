Україна на "Дакарі": хто і на чому ганяє пустелею на престижному ралі-рейді

Одразу два українські екіпажі беруть участь у ралі-марафоні.

У суботу, 1 січня, у Саудівській Аравії стартував найпрестижніший ралі-рейд "Дакар-2022". Українці з першого дня розпочали заїзди по дюнах.

Команда Київський міський автомотоклуб (КМАМК) бере участь у ралі-марафоні на вантажівці у класі Classic. В цьому класі змагаються раритетні автомобілі до 1999 року випуску. Український екіпаж у складі Сергія Маліка, штурмана Любомира Шумакова та механіка Сергія Мартовенка ганяють пустелею на Renault Kerax D-50 4x4 (об’єм двигуна – 12,8 л., потужність – близько 700 л.с.). За підсумками трьох стартових етапів українська команда посідає 93 місце серед 142 учасників.

Вантажівка українського екіпажу на Дакарі

Команда КМАМК на Дакарі

Черга з автомобілів на Дакарі

Сергій Малік – відомий український спортсмен, чемпіон України з кільцевих перегонів. У серпні 2021 року Малік встановив рекорд швидкості на електромотоциклі Delfast Dnepr Electric у класі "А" OMEGA, промчавши по соляному озеру в Бонневілі (штат Юта, США) зі швидкістю 172,61 км/год.

Крім того, у класі SSV (мотовсюдиходи) за команду SOUTH RACING CAN-AM виступає український екіпаж у складі Євгена Ковалевича та Дмитра Циро. За підсумками трьох етапів українці йдуть у генеральній класифікації на 25 місці серед 47 учасників.

Євген Ковалевич та Дмитро Циро на Дакарі

Ралі-марафон "Дакар-2022" триватиме до 14 січня. Загальна довжина маршруту становить 8375 км. Перегони проходять у семи дисциплінах: мотоцикли, квадроцикли, позашляховики, легкі прототипи, мотовсюдиходи, вантажівки та класика.

Маршрут ралі-марафону Дакар-2022

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на "Дакарі" пілот позашляховика Toyota Жінель де Вільєрс із ПАР на повільній та вузькій ділянці секції врізався та наїхав на чилійського мотоцикліста Сезара Цумарана. Після цього Жінель не зупинився і поїхав далі.