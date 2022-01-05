Укр

Украина на "Дакаре": кто и на чем гоняет по пустыне на престижном ралли-рейде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Дакар-2022 Новость обновлена 05 января 2022, 14:02
Дакар-2022

Сразу два украинских экипажа участвуют в ралли-марафоне.

В субботу, 1 января, в Саудовской Аравии стартовал престижнейший ралли-рейд "Дакар-2022". Украинцы с первого дня начали заезды по дюнам.

Команда Киевский городской автомотоклуб (КМАМК) принимает участие в ралли-марафоне на грузовике в классе Classic. Здесь участвуют раритетные автомобили до 1999 года выпуска. Украинский экипаж в составе Сергея Малика, штурмана Любомира Шумакова и механика Сергея Мартовенко гоняют по пустыне на Renault Kerax D-50 4x4 (объем двигателя – 12,8 л., мощность – около 700 л.с.). По итогам трех стартовых этапов украинская команда занимает 93 место среди 142 участников.

Грузовик украинского экипажа на Дакаре
Грузовик украинского экипажа на Дакаре
Команда КМАМК на Дакаре
Команда КМАМК на Дакаре
Очередь из автомобилей на Дакаре
Очередь из автомобилей на Дакаре

Сергей Малик — известный украинский спортсмен, чемпион Украины по кольцевым гонкам. В августе 2021 года Малик установил рекорд скорости на электромотоцикле Delfast Dnepr Electric в классе "А" OMEGA, промчав по соляному озеру в Бонневиле (штат Юта, США) со скоростью 172,61 км/ч.

Кроме того, в классе SSV (мотовездеходы) за команду SOUTH RACING CAN-AM выступает украинский экипаж в составе Евгения Ковалевича и Дмитрия Циро. По итогам трех этапов украинцы идут в генеральной классификации на 25-м месте среди 47 участников.

Евгений Ковалевич и Дмитрий Циро на Дакаре
Евгений Ковалевич и Дмитрий Циро на Дакаре

Ралли-марафон "Дакар-2022" продлится до 14 января. Общая длина маршрута составляет 8 375 км. Гонки проходят в семи дисциплинах: мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, легкие прототипы, мотовездеходы, грузовики и классика.

Маршрут ралли-марафона Дакар-2022
Маршрут ралли-марафона Дакар-2022

Ранее "Телеграф" сообщал, что на "Дакаре" пилот внедорожника Toyota Жинель де Вильерс из ЮАР на медленном и узком участке секции врезался и наехал на чилийского мотоциклиста Сезара Цумарана. После этого Жинель не остановился и поехал дальше.

Теги:
#Автоспорт #Ралли Дакар
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