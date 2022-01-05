Украина на "Дакаре": кто и на чем гоняет по пустыне на престижном ралли-рейде
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Сразу два украинских экипажа участвуют в ралли-марафоне.
В субботу, 1 января, в Саудовской Аравии стартовал престижнейший ралли-рейд "Дакар-2022". Украинцы с первого дня начали заезды по дюнам.
Команда Киевский городской автомотоклуб (КМАМК) принимает участие в ралли-марафоне на грузовике в классе Classic. Здесь участвуют раритетные автомобили до 1999 года выпуска. Украинский экипаж в составе Сергея Малика, штурмана Любомира Шумакова и механика Сергея Мартовенко гоняют по пустыне на Renault Kerax D-50 4x4 (объем двигателя – 12,8 л., мощность – около 700 л.с.). По итогам трех стартовых этапов украинская команда занимает 93 место среди 142 участников.
Сергей Малик — известный украинский спортсмен, чемпион Украины по кольцевым гонкам. В августе 2021 года Малик установил рекорд скорости на электромотоцикле Delfast Dnepr Electric в классе "А" OMEGA, промчав по соляному озеру в Бонневиле (штат Юта, США) со скоростью 172,61 км/ч.
Кроме того, в классе SSV (мотовездеходы) за команду SOUTH RACING CAN-AM выступает украинский экипаж в составе Евгения Ковалевича и Дмитрия Циро. По итогам трех этапов украинцы идут в генеральной классификации на 25-м месте среди 47 участников.
Ралли-марафон "Дакар-2022" продлится до 14 января. Общая длина маршрута составляет 8 375 км. Гонки проходят в семи дисциплинах: мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, легкие прототипы, мотовездеходы, грузовики и классика.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на "Дакаре" пилот внедорожника Toyota Жинель де Вильерс из ЮАР на медленном и узком участке секции врезался и наехал на чилийского мотоциклиста Сезара Цумарана. После этого Жинель не остановился и поехал дальше.
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