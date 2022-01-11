Укр

Россиян обвинили в жульничестве на "Дакаре"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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КАМАЗ Андрея Каргинова и машина Маурика ван ден Хевела на "Дакаре" Новость обновлена 11 января 2022, 10:31
КАМАЗ Андрея Каргинова и машина Маурика ван ден Хевела на "Дакаре"

Российские экипажи лидируют в зачете грузовиков.

Нидерландский гонщик Маурик ван ден Хевел заявил, что команда "КАМАЗ-мастер" жульничает на ралли-марафоне "Дакар-2022".

Соответствующий комментарий гонщика доступен на omroepbrabant.

Ван ден Хевел считает, что доминирование "КАМАЗА" в Саудовской Аравии попросту невозможно без специального прибора в их кабинах. Маурик уверен, что у россиян в машинах есть оборудование, которое дает им больше информации о контрольных точках. Добавим, что роудбуки, в которых указана вся информация о контрольных точках, дается участникам заезда за 15 минут до старта.

Общий зачет "Дакар-2022" в классе "Грузовики" после 8 этапа
Общий зачет "Дакар-2022" в классе "Грузовики" после 8 этапа

"Русские жульничают. У них в машине есть оборудование, с помощью которого они получают информацию. Они еще до этапа знают, где контрольные точки. Их невозможно победить. Это просто нечестно. Все говорят об этом, все знают", – заявил ван ден Хевел.

В команде Team de Rooy отметили, что подобное жульничество возможно, однако в сторону россиян никаких обвинений не делали.

"Я слышал историю, что на этом "Дакаре" команда установила трекер на мотоцикл, потому что грузовики проезжали по этому маршруту днем позже. Безусловно, обман будет происходить и происходил в прошлом", — рассказал менеджер команды Хенк ван Левен.

В "Камазе" все обвинения опровергают и объясняют полное доминирование в зачете грузовиков скоростными данными своих машин.

"Заявления ван ден Хевеля неверны. Абсолютно невозможно, чтобы мы получали больше информации. Просто наши грузовики быстрее, поверьте", — отметил руководитель пресс-службы российской команды Эрик Хайруллин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский экипаж попал в лобовую аварию на "Дакаре".

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#Автоспорт #Ралли Дакар
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