Росіян звинуватили у шахрайстві на "Дакарі"

Російські екіпажі лідирують у заліку вантажівок.

Нідерландський гонщик Маурік ван ден Хевел заявив, що команда "КАМАЗ-майстер" шахраює на ралі-марафоні "Дакар-2022".

Відповідний коментар гонщика доступний на omroepbrabant.

Ван ден Хевел вважає, що домінування "КАМАЗА" в Саудівській Аравії просто неможливе без спеціального приладу в їхніх кабінах. Маурік впевнений, що росіяни в машинах мають обладнання, яке дає їм більше інформації про контрольні точки. Додамо, що роудбуки, в яких вказана вся інформація про контрольні точки, дається учасникам заїзду за 15 хвилин до старту.

Загальний залік "Дакар-2022" у класі "Вантажівки" після 8 етапу

"Росіяни шахраюють. У них у машині є обладнання, за допомогою якого вони отримують інформацію. Вони ще до етапу знають, де контрольні точки. Їх неможливо перемогти. Це просто нечесно. Всі говорять про це, всі знають", — заявив ван ден Хевел.

У команді Team de Rooy зазначили, що подібне шахрайство можливе, однак у бік росіян жодних звинувачень не робили.

"Я чув історію, що на цьому "Дакарі" команда встановила трекер на мотоцикл, тому що вантажівки проїжджали цим маршрутом на день пізніше. Безумовно, обман відбуватиметься і відбувався в минулому", — розповів менеджер команди Хенк ван Левен.

У "КАМАЗі" всі звинувачення спростовують і пояснюють повне домінування в заліку вантажівок швидкісними даними своїх машин.

"Заяви ван ден Хевела невірні. Абсолютно неможливо, щоб ми отримували більше інформації. Просто наші вантажівки швидші, повірте", — зазначив керівник прес-служби російської команди Ерік Хайруллін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський екіпаж потрапив у лобову аварію на "Дакарі".