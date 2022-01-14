Лобовая авария и "мошенничество" россиян: чем запомнился "Дакар-2022" и как выступила Украина

Ралли-марафон "Дакар-2022" завершился.

В пятницу, 14 января, на ралли-рейде "Дакар-2022" состоялся заключительный, 12-й этап. Гонщики преодолели последние километры тяжелой дистанции по пустыне в Саудовской Аравии. Оба украинских экипажей сумели пройти марафон от начала до конца.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Последний 680-километровый этап выдался для украинской команды Киевский городской автомотоклуб (КМАМК) настоящим испытаниям. Пилот Сергей Малик, штурман Любомир Шумаков и механик Сергей Мартовенко, которые соревнуются в зачете Classic (раритетные автомобили до 1999 года выпуска, — прим. ред.) на грузовике Renault Kerax D-50 4x4 заняли 100-е место на последнем этапе и стали 77-ми в генеральной классификации из 129 участников.

В зачете мотовездеходов (SSV) украинский экипаж в составе пилота Евгения Ковалевича и штурмана Дмитрия Циро, представляющие команду SOUTH RACING CAN-AM, заняли 12-е место на 12-м этапе, а также завершили ралли-марафон на итоговой 13-й позиции из 39 участников в генеральной классификации.

Ралли-марафон запомнился не только выступлением украинцев, но и страшной лобовой аварией россиян. Российский гонщик Сергей Карякин и его штурман Антон Власюк умудрились столкнуться лоб в лоб с еще одним участником "Дакар-2022".

Кроме того, российская команда "Камаз-мастер", которая заняла первые четыре места на "Дакаре" в зачете "Грузовики", угодила в скандал. Один из гонщиков обвинил россиян в жульничестве.

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Пилот внедорожника Toyota Жинель де Вильерс из ЮАР на медленном и узком участке секции врезался и наехал на чилийского мотоциклиста Сезара Цумарана.

"Телеграф" напоминает, что и до начала ралли-марафона произошел скандал. Белорусскую команду "МАЗ" не допустили до соревнований.