Українським боксерам заборонили виступати під національним прапором: без росії не обійшлося

Українцям заборонили виходити на ринг під своїм прапором

Шлейф скандалів в українському боксі дотягся і до італійського Монтезільвано, де проходить чемпіонат Європи з боксу серед юніорів та юніорок. Українські боксери відмовилися виступати на турнірі без прапора у відповідь на безглузде рішення Міжнародної боксерської асоціації (IBA).

Про це повідомив головний редактор tribuna.ua Олег Щербаков у Facebook. Він назвав ситуацію критичною.

Юні українські боксери вийшли на протест із національним прапором, при цьому вони співали національний гімн. Крім того, українці Артем Марчук та Відаді Зейнієв не вийшли на ринг у денній сесії змагань, їм присудили технічні поразки. Все це наша делегація зробила протестуючи проти скандального рішення IBA.

Організація, керівником якої є росіянин Умар Кремльов, заборонила українцям виступати під національним прапором через нещодавнє призупинення діяльності Федерації боксу України (ФБУ). IBA ухвалила, що українська влада "влізла" в роботу Федерації, порушивши діяльність організації. IBA вважає, що президентом ФБУ являється друг Кремльова Володимир Продивус. При цьому в Міністерстві юстиції України зареєстровано нового керівника — Кирила Шевченка.

"Події, що відбулися сьогодні на чемпіонаті Європи в Італії, а саме той ультиматум, який нам виставила перед початком змагань російська влада IBA, разом із віце-президентом, колишнім громадянином України Володимиром Продивусом — це категорично неприпустимо. Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор і виступати під прапором IBA, як знеособлену команду. Це суперечить усім законам і це спроба образити честь наших хлопців та честь нашої країни", — заявив Шевченко.

Більше інформації про Володимира Продивуса можна прочитати у статті "Телеграфа".

Нагадаємо, російський боксер розкритикував Володимира Кличка за "змішування політики зі спортом".