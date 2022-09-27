"Забудьте про цього ідіота": Ф'юрі ігнорує Усика

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу не відбудеться

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі повідомив, що бою з Ентоні Джошуа не буде, оскільки той не підписав контракт у відведені йому терміни.

Нещодавно Джошуа програв Усику, і всі чекали на поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу. Проте замість Усика Ф'юрі викликав на бій Джошуа. Це був би двобій двох найкращих британських боксерів сучасності. Бій анонсувався як "Битва за Британію". Але…

"Хлопці, це офіційно. Дедлайн пройшов, жодного контракту не підписано. Джошуа мовчить. Забудьте про цього ідіота, труса, бодібілдера. Я завжди знав, що у нього немає мужності побитися з Циганським королем", — заявив Ф'юрі.

Циганський король - Тайсон Ф'юрі

Здавалося б, зрив бою Ф'юрі — Джошуа, знову відкриває вікно для переговорів Ф'юрі — Усик. Але Тайсон завзято ігнорує нашого чемпіона. І вибрав собі слабшого суперника.

"З нетерпінням чекаю бою з чоловіком, який хоче битися, у якого є вогонь та бажання. Мануель Чарр бився з найкращими бійцями. Тепер він виступить знову. Виходь на ринг, Чарре", — написав Ф'юрі в соцмережах.

Нагадаємо, що з Мануелем Чарром свій останній бій у кар'єрі провів Віталій Кличко. Українець переміг технічним нокаутом. У четвертому раунді рефері зупинив бій через сильну кровотечу у Чарра.

А в цей час Олександр Усик не сидить без діла. Він поїхав у розташування збірної України з футболу. Боксер вирішив підтримати національну команду перед найважливішим матчем зі збірною Шотландії у Лізі націй.