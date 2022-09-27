"Забудьте про этого идиота": Фьюри игнорирует Усика

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира мира по боксу не состоится

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что боя с Энтони Джошуа не будет, поскольку тот не подписал контракт в отведенные ему сроки.

Недавно Джошуа проиграл Усику, и все ожидали поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Однако вместо Усика Фьюри вызвал на бой Джошуа. Это был бы поединок двух лучших британских боксеров современности. Бой анонсировался как "Битва за Британию". Но…

"Ребята, это официально. Дедлайн прошел, никакой контракт не подписан. Джошуа молчит. Забудьте про этого идиота, труса, бодибилдера. Я всегда знал, что у него нет мужества подраться с Цыганским королем", — заявил Фьюри.

Цыганский король - Тайсон Фьюри

Казалось бы, срыв боя Фьюри — Джошуа, снова открывает окно для переговоров Фьюри — Усик. Но Тайсон упорно игнорирует нашего чемпиона. И выбрал себе более слабого соперника.

"С нетерпением жду боя с мужчиной, который хочет драться, у которого есть огонь и желание. Мануэль Чарр сражался с лучшими бойцами. Теперь он выступит снова. Выходи на ринг, Чарр", — написал Фьюри в соцсетях.

Напомним, что с Мануэлем Чарром свой последний бой в карьере провел Виталий Кличко. Украинец победил техническим нокаутом. В четвертом раунде рефери остановил бой из-за сильного кровотечения у Чарра.

А в это время Александр Усик не сидит без дела. Он поехал в расположение сборной Украины по футболу. Боксер решил поддержать национальную команду перед важнейшим матчем со сборной Шотландии в Лиге наций.