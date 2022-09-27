Украинским боксерам запретили выступать под национальным флагом: без россии не обошлось

Украинцам запретили выходить на ринг под своим флагом

Шлейф скандалов в украинском боксе дотянулся и до итальянского Монтезильвано, где проходит чемпионат Европы по боксу среди юниоров и юниорок. Украинские боксеры отказались выступать на турнире без флага в ответ на нелепое решение Международной боксерской ассоциации IBA.

Об этом сообщил главный редактор tribuna.ua Олег Щербаков в Facebook. Он назвал ситуацию критической.

Юные украинские боксеры вышли на протест с национальным флагом, при этом он и пели национальный гимн. Кроме того, украинцы Артем Марчук и Видади Зейниев не вышли на ринг в дневной сессии соревнований, им присудили технические поражения. Все это наша делегация сделала, протестуя против скандального решения IBA.

Организация, руководителем которой является россиянин Умар Кремлев, запретила украинцам выступать под национальным флагом из-за недавнего приостановления деятельности Федерации бокса Украины (ФБУ). IBA постановила, что украинские власти "влезли" в работу Федерации, нарушив деятельность организации. IBA считает, что президентом ФБУ является друг Кремлева Владимир Продивус. При этом в Министерстве юстиции Украины зарегистрирован новый руководитель Кирилл Шевченко.

"Произошедшие сегодня на чемпионате Европы в Италии события, а именно тот ультиматум, который нам выставили перед началом соревнований российские власти IBA, вместе с вице-президентом, бывшим гражданином Украины Владимиром Продивусом — это категорически недопустимо. Наших спортсменов хотели заставить снять украинский флаг и выступать под флагом IBA как обезличенную команду. Это противоречит всем законам и попытка оскорбить честь наших ребят и честь нашей страны", — заявил Шевченко.

Больше информации про Владимира Продивуса можно прочитать в статье "Телеграфа".

Напомним, российский боксер раскритиковал Владимира Кличко за "смешивание политики со спортом".