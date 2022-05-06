Российский боксер наехал на Кличко, который "смешал спорт и политику"

Россиянин пожаловался на украинца.

Известный российский боксер, чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол раскритиковал легенду бокса Владимира Кличко за его позицию по россиянам.

Соответствующий комментарий Бивол дал iFL TV.

Владимир после полномасштабного вторжения рф в Украину заявил, что российские боксеры не имеют право сражаться за огромные гонорары, пока в Украине от рук солдат рф гибнут люди. Кличко считает, что каждый россиянин должен быть под санкциями. Кличко активно выступал против боя Бивола с Альваресом. Дмитрий на это заявил, что Владимир смешал спорт и политику, а это разные вещи.

"На протяжении всей его карьеры я поддерживал его. Мне нравилось, как он дрался. Конечно, я был рад, когда он побеждал. Но Кличко спортсмен и должен знать, что политика и спорт – разные вещи. Кличко был спортсменом, но теперь он политик. Грустно, что он, спортсмен, смешивает спорт и политику", — заявил Бивол.

Добавим, что бой Бивол — Альварес состоится в ночь на 8-е мая (время киевское). Главный поединок вечера ориентировочно начнется в 06:00, а посмотреть бой можно на стриминговой платформе DAZN.

Ранее сообщалось, что российский боец побоялся выходить в октагон с флагом рф.

Напомним, Тайсон Фьюри добыл эффектную победу над Диллианом Уайтом, после чего объявил о завершении карьеры боксера.