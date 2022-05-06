Известный российский боец UFC побоялся вынести флаг рф из-за войны в Украине

Спортсмен решил не провоцировать публику

Знаменитый российский боец смешанных единоборства Петр Ян объяснил, почему вышел на бой против американца Алджэмейна Стерлинга на турнире UFC 273 без флага рф.

Соответствующий комментарий Яна доступен на сайте "Чемпионат".

Петр понимает, что в нынешней ситуации (полномасштабное вторжение рф в Украину, — Ред.) флаг рф только лишний раз провоцирует людей, а потому его команда решила не выходить с российским флагом на чемпионский бой. Добавим, что бой Ян — Стерлинг завершился победой американца раздельным решением судей (3:2). Таким образом, Алджэмейн защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. К слову, россиянин считает, что у него украли победу. Поединок проходил в Джэксонвилле (штат Флорида, США).

"До турнира с флагами не разрешали выходить. Никто не говорил, что запрещается выходить с флагами. Ситуация была такая, что на трибунах просто освистывали. Сделали так, чтобы не провоцировать публику. Все знают, откуда я, просто избежали провокационного момента. Уже был турнир, где запрещали выходить с флагами. Решили, что так будет лучше", — рассказал Ян.

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