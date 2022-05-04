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Стадион овациями встретил Реброва с украинским флагом - тот завоевал первый трофей в ОАЭ

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сергей Ребров Новость обновлена 04 мая 2022, 23:53
Сергей Ребров

Украинец добыл первый трофей в ОАЭ

В среду, 4 мая, "Аль-Айн" под руководством украинца Сергея Реброва выиграл Кубок ОАЭ.

Об этом сообщает официальная страница "Аль-Айна" в Twitter.

В финале турнира клуб украинца играл против "Шабаб Аль-Ахли". В основное время и в экстра-таймы команды сыграли вничью — 2:2, а в серии пенальти удача была на стороне "Аль-Айна" — 5:4. Таким образом, Ребров выиграл свой первый трофей в ОАЭ.

После победы Ребров вышел на поле с украинским флагом, обратив внимание общественности на войну в родной стране. К слову, Сергей обещал вернуться на родину, когда его контракт с "Аль-Айном" закончится.

"У меня в ОАЭ работа, но как только сезон подойдет к концу, вернусь в Украину. Приеду как только смогу", — заявлял Ребров в интервью independent в начале марта.

Примечательно, что команда Реброва уверенно лидирует и в первенстве ОАЭ. В Первом дивизионе "Аль-Айн" по итогам 21 тура набрал 52 очка и опережает ближайшего преследователя ("Аль-Вахда") на семь очков.

Ранее сообщалось, что российские клубы были отстранены от еврокубков. Позднее в рф решили проводить альтернативную Лигу чемпионов.

Теги:
#Футбол #ОАЭ #Сергей Ребров
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