Стадіон оваціями зустрів Реброва з українським прапором – той завоював перший трофей в ОАЕ

Українець здобув перший трофей з "Аль-Айном"

У середу, 4 травня, "Аль-Айн" під керівництвом українця Сергія Реброва виграв Кубок ОАЕ.

Про це повідомляє офіційна сторінка "Аль-Айна" у Twitter.

У фіналі турніру клуб українця грав проти "Шабаб Аль-Ахлі". В основний час і в екстратайми команди зіграли внічию — 2:2, а в серії пенальті удача була на боці "Аль-Айна" — 5:4. Таким чином, Ребров виграв свій перший трофей в ОАЕ.

Після перемоги Ребров вийшов на поле з українським прапором, звернувши увагу громадськості на війну у рідній країні. До речі, Сергій обіцяв повернутися на батьківщину, коли його контракт із "Аль-Айном" закінчиться.

"У мене в ОАЕ робота, але щойно сезон завершиться, повернуся в Україну. Приїду як тільки зможу", — заявляв Ребров в інтерв'ю independent на початку березня.

Цікаво, що команда Реброва впевнено лідирує і в першості ОАЕ. У Першому дивізіоні "Аль-Айн" за підсумками 21 туру набрав 52 очки та випереджає найближчого переслідувача ("Аль-Вахда") на сім очок.

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