У росії хочуть створити альтернативну Лігу чемпіонів

Турнір може стартувати вже цього року

Після виключення російських клубів з єврокубків у росії обмірковують створення внутрішнього турніру, який буде схожий на Лігу чемпіонів.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес", посилаючись на джерела, близькі до РПЛ.

Формат нового турніру, Кубка Прем’єр-ліги, нагадуватиме Лігу чемпіонів, а ігри проходитимуть посеред тижня. Відповідно до проєкту, на першому етапі команди розіб’ють на чотири групи по 4 команди в результаті жеребкування, причому перед ним клуби поділять на кошики відповідно до місць, зайнятих у РПЛ-2021/22. За підсумками групового етапу по дві найкращі команди проб’ються до чвертьфіналу, де переможці квартетів зіграють із командами, які посіли другі місця. Потім будуть півфінали та фінал.

Додамо, що росія вже проводила цей турнір один раз. В 2003 році переможцем Кубка Прем’єр-ліги став "Зеніт".

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину.

У мережі висміяли ідею проведення альтернативної Ліги чемпіонів у Росії

Нагадаємо, "Зеніт" достроково виграв чемпіонат росії з футболу.

Раніше повідомлялося, що у рф почалася істерика через рішення УЄФА усунути клуби з росії від єврокубків. Відомий коментатор Дмитро Губернієв заявив, що питання з УЄФА можна буде вирішити силовим шляхом.