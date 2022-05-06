"Бесстрашно лижет путину зад": шахматист Карякин заговорил о притеснениях россиян

Шахматист заявил, что не может молчать, когда вокруг притесняют его страну

Российский шахматист Сергей Карякин высказался о своей дисквалификации от международных соревнований.

Соответствующий комментарий спортсмена доступен на сайте Матч ТВ.

Карякин, которого убрали из шахматного мира из-за поддержки кровавого диктатора владимира путина и войны, считает, что россиян притесняют.

"У меня есть свое понимание правды. Когда вижу, что притесняют мою страну, что нас делают какими-то изгоями – и в шахматном, и в политическом планах, – то считаю, что надо заступаться. Сейчас мы должны объединиться и делать что-то общее на благо нашей страны", — заявил Карякин.

В сети высмеяли заявление Карякина, отметив, что не все шахматисты, как оказалось, могут сложить причинно-следственну цепочку. Один из пользователей считает, что Сергей просто "лижет путину зад".

В сети раскритиковали шахматиста Карякина за его позицию по войне в Украине

Добавим, что в россии Карякина невзлюбили, ведь по его "доносу" Роскомнадзор заблокировал популярный шахматный паблик. Теперь обычные россияне должны использовать VPN, если хотят поиграть на chess.com. В Международной федерации шахмат (ФИДЕ) красиво объяснили Карякину, почему его дисквалифицировали. Примечательно, что россиянин с помощью пранкера пытался "вынюхать" информацию.