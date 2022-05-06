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Російський боксер наїхав на Кличка, який "змішав спорт та політику"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дмитро Бівол та Володимир Кличко Новина оновлена 06 травня 2022, 21:48
Дмитро Бівол та Володимир Кличко

Росіянин поскаржився на українця.

Відомий російський боксер, чемпіон світу за версією WBA Super у напівважкій вазі Дмитро Бівол розкритикував легенду боксу Володимира Кличка за його позицію щодо росіян.

Відповідний коментар Бівол дав iFL TV.

Володимир після повномасштабного вторгнення рф в Україну заявив, що російські боксери не мають права боротися за величезні гонорари, поки в Україні від рук солдатів рф гинуть люди. Кличко вважає, що кожен росіянин має бути під санкціями. Кличко активно виступав проти бою Бівола з Альваресом. Дмитро на це заявив, що Володимир змішав спорт та політику, а це різні речі.

"Протягом усієї його кар’єри я підтримував його. Мені подобалося, як він бився. Звичайно, я був радий, коли він перемагав. Але Кличко спортсмен і повинен знати, що політика та спорт – різні речі. Кличко був спортсменом, але тепер він політик. Сумно, що він, спортсмен, змішує спорт і політику", — заявив Бівол.

Додамо, що бій Бівол — Альварес відбудеться у ніч на 8 травня (час київський). Головний поєдинок вечора орієнтовно розпочнеться о 06:00, а подивитися бій можна на стрімінговій платформі DAZN.

Раніше повідомлялося, що російський боєць побоявся виходити в октагон із прапором рф.

Нагадаємо, Тайсон Ф’юрі здобув ефектну перемогу над Ділліаном Уайтом, після чого оголосив про завершення кар’єри боксера.

Теги:
#Україна #Бокс #Росія #Володимир Кличко #Дмитро Бівол
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