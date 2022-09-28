"Профессиональная армия закончилась": в рф повестки пришли "боевым" фигуристам
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Спортсмены вряд ли окажутся на фронте, но в рф начинают понимать, что мобилизация совсем не "частичная"
Президент рф владимир путин объявил "частичную" мобилизацию в стране, однако с каждым днем становится понятно, что она — всеобщая. В этом убедились фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, которым пришли повестки в военкомат.
Об этом сообщает Матч ТВ. Россияне в недоумении, почему мобилизируют юных спортсменов, у которых явно нет боевого опыта.
Алиеву 23 года, Игнатову – 22. Дмитрий – победитель и серебряный призер чемпионатов Европы, чемпион рф. Макар — серебряный призер чемпионата рф, двукратный победитель Кубка рф, а также бронзовый призер на этапе серии Гран‑при.
Сообщается, что Федерация фигурного катания россии (ФФКР) запросила отсрочку по линии Министерства спорта рф для юных спортсменов. В сети высмеяли ситуацию. Пользователи считают, что "российская армия закончилась", если мобилизируют фигуристов.
Ранее известный российский боксер Денис Лебедев заявил, что готов пойти воевать за владимира путина, если ему придет повестка.
К слову, из рф на фоне новостей о мобилизации сбежала генсек Олимпийского комитета россии (ОКР), пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова. Российский депутат Роман Терюшков назвал это "спортивным дезертирством".