"Профессиональная армия закончилась": в рф повестки пришли "боевым" фигуристам

Спортсмены вряд ли окажутся на фронте, но в рф начинают понимать, что мобилизация совсем не "частичная"

Президент рф владимир путин объявил "частичную" мобилизацию в стране, однако с каждым днем становится понятно, что она — всеобщая. В этом убедились фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, которым пришли повестки в военкомат.

Об этом сообщает Матч ТВ. Россияне в недоумении, почему мобилизируют юных спортсменов, у которых явно нет боевого опыта.

Алиеву 23 года, Игнатову – 22. Дмитрий – победитель и серебряный призер чемпионатов Европы, чемпион рф. Макар — серебряный призер чемпионата рф, двукратный победитель Кубка рф, а также бронзовый призер на этапе серии Гран‑при.

Сообщается, что Федерация фигурного катания россии (ФФКР) запросила отсрочку по линии Министерства спорта рф для юных спортсменов. В сети высмеяли ситуацию. Пользователи считают, что "российская армия закончилась", если мобилизируют фигуристов.

В сети прокомментировали вручение повесток в военкомат российским фигуристам

Дмитрий Алиев на ЧЕ-2020

Макар Игнатов на контрольных прокатах

Ранее известный российский боксер Денис Лебедев заявил, что готов пойти воевать за владимира путина, если ему придет повестка.

К слову, из рф на фоне новостей о мобилизации сбежала генсек Олимпийского комитета россии (ОКР), пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова. Российский депутат Роман Терюшков назвал это "спортивным дезертирством".