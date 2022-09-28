"Ряженный десантник": российский боксер готов идти воевать за путина в Украину

В сети высмеяли спортсмена

Экс-чемпион мира по боксу в 1-м тяжелом весе россиянин Денис Лебедев, дружбой с которым хвастается украинский боксер, считает, что спортсменов в рф нужно мобилизировать наравне со всеми.

Он также готов идти воевать за владимира путина в Украину, если ему придет повестка. Соответствующее заявление боксер сделал в комментарии для Р-Спорт.

"Не думаю, что спортсмены должны иметь какую-то привилегию. Во-первых, это личное дело каждого. Придет повестка – конечно, пойдем. Это моя позиция.

Дай бог, чтобы быстрее это уже закончилось. То, что сейчас происходит, это некрасиво. Но, как бы это ни выглядело, мы защищаем свои интересы. Мы должны так делать. Думаю, что задачи президента должны быть выполнены. Бог с нами", — заявил боксер.

В сети лишь посмеялись над Лебедевым, отметив, что он так и остался "ряженным десантником".

В сети высмеяли слова Дениса Лебедева о мобилизации в рф

Отметим, Лебедев выходил на ринг в голубой тельняшке и в голубом берете — атрибутами ВДВ. При этом он никогда не служил в воздушно-десантных войсках. Наибольшую известность Лебедев получил после боя с Гильермо Джонсом, где россиянин дрался с огромной гематомой на пол-лица.

Ранее российскую команду выбросили из легендарных автогонок. Накануне российский депутат решил бороться со "спортивным дезертирством".