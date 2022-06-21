Украинский спортсмен похвастался дружбой с боксером-путинистом

Редкач проживает в Калифорнии и дружит с российскими боксерами

Украинский боксер Иван Редкач, который недавно опубликовал фото с российским чемпионом Дмитрием Биволом, рассказал, что дружит с российским боксером Денисом Лебедевым и не жалеет об этом.

Соответствующий пост Иван опубликовал на своем telegram-канале.

Редкач отметил, что с 2015 года ему иногда достается за дружбу с россиянином, но он ни о чем не жалеет, ведь "на ринг выходят не по паспорту".

"Еще начиная с 2015 года я неоднократно подвергался высказываниям за общение и дружбу с Денисом Лебедевым. Но ни разу об этом не пожалел, потому что я честен со своей совестью. Я общаюсь с людьми по совести. В первую очередь, говоря о профессиональном боксе, это индивидуальный вид спорта. На ринг выходят не по паспорту, вероисповеданию или цвету кожи, а по заслугам в профессиональном боксе", — написал Иван.

Редкач умудрился поставить Лебедева и Николая Валуева в один ряд с братьями Кличко, Александром Усиком и Василием Ломаченко.

"Лебедев, Валуев, Цзю, Кличко, Джонс, Мейвезер, Мозли, Тайсон, Ломаченко, Усик и многие другие прекрасные боксёры, все они профессиональные боксёры, знают их и уважают за их достижения, это легенды бокса, а уже потом говорят о том, откуда именно тот или иной боксёр. Спортсмены не политики, и не надо вмешивать спорт и делать его как рычаг для манипуляций и спекуляций. Не думаю, что того же Мейвезера станут любить как боксёра меньше, потому что он гулял по Красной площади и открыл там франшизу под своим именем. В первую очередь его узнали и полюбили как боксёра. Рой Джонс — это уважаемый боксёр, легенда. А травля за не удел чьего-то мнения — это уже не спорт", — закончил украинский боксер.

Иван Редкач про дружбу с россиянином Лебедевым

Добавим, что фото Редкача с Биволом наделало шуму в сети и даже попало на пропагандистское ТВ, где данный снимок прокомментировал Лебедев.

Отметим, Лебедев — типичный российский спортсмен, который поддерживает президента рф владимира путина, а также хочет очистить Украину от "фашизма".

"Я бы хотел обратиться к каждому из вас, чтобы выразить слова поддержки нашему президенту. Владимир Владимирович Путин был вынужден принять единственное правильное решение. Страны Запада разгуливают по всему миру как банда, просто как банда. Первое, что приходит на ум, — Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Югославия. Они просто творят что хотят.

И вот сегодня они уже на границах России — в Украине. Наша страна имеет не один пример, когда в трудную минуту нам приходилось объединяться и побеждать. Сегодня, к сожалению, видимо, такое время опять настало.

Я от всего сердца желаю, чтобы эта война закончилась как можно раньше, но нам действительно сегодня необходимо объединиться и победить эту коричневую грязь фашизма", — цитирует Лебедева sports.kz.

Ранее сообщалось, что легенда бокса Майк Тайсон поддержал украинский народ после своего неоднозначного заявления про войну Украины с россией.