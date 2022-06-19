"Спорт вне политики": украинский боксер Редкач похвастался снимком с российским чемпионом

Украинский спортсмен не видит в снимке с россиянином ничего плохого

В воскресенье, 19 июня, на 116-й день полномасштабного вторжения рф в Украину уроженец Сумской области Иван Редкач решил похвастаться снимком с чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом.

Соответствующий снимок украинец опубликовал на своей странице в Twitter.

Редкач заявил, что для него спорт вне политики, хотя в мире этот принцип уходит в историю. Также спортсмен считает, что боксеры трудятся в разы больше, чем политики.

"Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признать, что они неразлучны, но для меня спорт остается вне политики. Так как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью – ни один политик так не трудится при счете госбюджета в своих карманах. Не надо путать баню с вахтой", — написал боксер.

В сети боксеру тут же напомнили о зверствах россиян в Украине, а также пристыдили спортсмена.

Украинцы раскритиковали Редкача за фото с Биволом

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон неоднозначно высказался о войне в украине. Позднее боксер заявил, что он с украинским народом.