У россии никак не могут отобрать олимпийское "золото". Это раздражает Америку

Один комплект наград Олимпиады-2022 до сих пор не вручен

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине командное "золото" в фигурном катании завоевала россия. Однако вскоре стало известно, что Камила Валиева провалила допинг-тест.

Обычно в таких случаях команду дисквалифицируют, а золотые медали получает сборная, занявшая следующее место. В этом случае — США. Но Международный олимпийский комитет поступил странно, он просто отложил награждение фигуристов. Все ожидали, что заминка разрешится очень быстро, чтобы спортсмены поднялись на пьедестал во время Олимпийских игр. Но прошло уже восемь месяцев, а судьба наград Пекина-2022 подвисла.

"Возможно, это самое сложное — не иметь представления о ситуации. Мы слышим новости, а в них всегда: "Мы понятия не имеем, что происходит". Это очень раздражает", — говорит американский фигурист Нэйтан Чен.

На Олимпиаде-2022 Чен выиграл "золото" в мужском одиночном катании. И теперь ждет еще одну награду высшей пробы за командный успех.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за скандала с допингом в российской команде на Олимпиаде могут поменять правила фигурного катания. Вероятно, возрастная планка для участников Игр поднимется до 17 лет.

Напомним, что в интернете высмеяли желание россии поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже.