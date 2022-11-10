Майже 25 кг медалей: українська гімнастка показала свої трофеї

Наталія Годунко перемагала на чемпіонатах світу та Європи

Чемпіонка світу та Європи з художньої гімнастики Наталія Годунко показала свої трофеї. Нагород у спортсменки виявилося на два десятки кілограмів. До речі, раніше Годунко продала одну свою медаль.

"Останні зважування медалей було напередодні початку війни, пам’ятаю вийшло 24,5 кг. 23 лютого я закрила валізу з минулим, де навела порядок. Ішла я до цього більше 12 років", — написала Годунко в соцмережах.

Наталія Годунко на чемпіонатах світу вигравала: "золото" у 2001 та 2002 роках, "срібло" — 2003, 2005, "бронзу" — 2005. Ставала чемпіонкою Європи у 2005 році і здобула п’ять срібних нагород на ЧЄ.

Її коронний номер був "Політ джмеля" у вправах зі стрічкою. Дивіться виступ Наталі на Олімпійських іграх 2004 року.

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