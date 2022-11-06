Перша в історії! Оксана Козина виграла унікальну медаль для України

Наша спортсменка стала чемпіонкою світу з парабадмінтону

Тепер Україна може похвалитися першою чемпіонкою світу з паралімпійського бадмінтону! Оксана Козина виграла золоту медаль у Токіо. У фіналі Козина перемогла Халіме Йилдиз із Туреччини – 20-22, 21-18, 21-14. Це перше за всю історію України "золото" на ЧС з бадмінтону та парабадмінтону.

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Після початку повномасштабної війни Козина разом зі своїми колегами по збірній виїхала до Лілля. За підтримки французької федерації та української діаспори наша команда змогла там жити та тренуватися.

"Спочатку нам було складно. Не знали мови, не було грошей, їжі. Але нам усі дуже допомагали", — цитує Оксану badmintoneurope.com.

Оксана Козина

"Я святкуватиму сьогодні. Зателефоную рідним. Я виграла для них. Мої дідусь і бабуся зараз в Україні, а молодший брат — військовий. Я дуже переживаю за них", — каже Козина.

Оксана Козина

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