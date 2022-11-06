Український фігурист захопив публіку емоційним прокатом у Франції (відео)
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Фігурист вдало дебютував на рівні Гран-прі з фігурного катання
Українці ударно виступають на юніорському рівні у фігурному катанні, проте на дорослому рівні справи інакші. Днями Іван Шмуратко на своєму дебютному етапі Гран-прі у кар’єрі показав найкращий результат за 12 років серед українців.
Про це повідомляє suspilne. Крім того, 20-річний Іван став першим представником України у чоловічому фігурному катанні на рівні Гран-прі за останні 4 роки. Це сталося на Grand Prix de France в Анже (Франція).
У короткій та довільних програмах Іван посів восьме місце. У короткій він заробив 75.95 бала, а у довільній – 144.13. У сумі (220.08) це дало українцю підсумковий восьмий результат.
Фігурне катання. Grand Prix de France 2022 (Анже, Франція). Чоловіки
- 1. Адам Сяо Хім Фа (Франція) 268.98
- 2. Сота Ямамото (Японія) 257.9
- 3. Кадзукі Томоно (Японія) 248.77
- …8. Іван Шмуратко (Україна) 220.08
Відео довільної програми Шмуратка:
Відео короткої програми Шмуратка:
Додамо, у мережі із захопленням сприйняли програму Шмуратка, а також відзначили його прогрес. Один із користувачів назвав його роботу на льоду "емоційною".
Раніше повідомлялося, що в росії на офіційному рівні заборонили повідомляти про допінг фігуристки Каміли Валієвої, яка близька до президента рф володимира путіна. Через затягування процесу у її справі МОК досі не нагородив призерів Олімпійських ігор у Токіо у командному катанні.