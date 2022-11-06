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Український фігурист захопив публіку емоційним прокатом у Франції (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Іван Шмуратко Новина оновлена 06 листопада 2022, 11:41
Іван Шмуратко. Фото Screenshot

Фігурист вдало дебютував на рівні Гран-прі з фігурного катання

Українці ударно виступають на юніорському рівні у фігурному катанні, проте на дорослому рівні справи інакші. Днями Іван Шмуратко на своєму дебютному етапі Гран-прі у кар’єрі показав найкращий результат за 12 років серед українців.

Про це повідомляє suspilne. Крім того, 20-річний Іван став першим представником України у чоловічому фігурному катанні на рівні Гран-прі за останні 4 роки. Це сталося на Grand Prix de France в Анже (Франція).

У короткій та довільних програмах Іван посів восьме місце. У короткій він заробив 75.95 бала, а у довільній – 144.13. У сумі (220.08) це дало українцю підсумковий восьмий результат.

Фігурне катання. Grand Prix de France 2022 (Анже, Франція). Чоловіки

  • 1. Адам Сяо Хім Фа (Франція) 268.98
  • 2. Сота Ямамото (Японія) 257.9
  • 3. Кадзукі Томоно (Японія) 248.77
  • …8. Іван Шмуратко (Україна) 220.08

Відео довільної програми Шмуратка:

Відео короткої програми Шмуратка:

Додамо, у мережі із захопленням сприйняли програму Шмуратка, а також відзначили його прогрес. Один із користувачів назвав його роботу на льоду "емоційною".

Раніше повідомлялося, що в росії на офіційному рівні заборонили повідомляти про допінг фігуристки Каміли Валієвої, яка близька до президента рф володимира путіна. Через затягування процесу у її справі МОК досі не нагородив призерів Олімпійських ігор у Токіо у командному катанні.

Теги:
#Фігурне катання #Іван Шмуратко