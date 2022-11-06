Український фігурист захопив публіку емоційним прокатом у Франції (відео)

Фігурист вдало дебютував на рівні Гран-прі з фігурного катання

Українці ударно виступають на юніорському рівні у фігурному катанні, проте на дорослому рівні справи інакші. Днями Іван Шмуратко на своєму дебютному етапі Гран-прі у кар’єрі показав найкращий результат за 12 років серед українців.

Про це повідомляє suspilne. Крім того, 20-річний Іван став першим представником України у чоловічому фігурному катанні на рівні Гран-прі за останні 4 роки. Це сталося на Grand Prix de France в Анже (Франція).

У короткій та довільних програмах Іван посів восьме місце. У короткій він заробив 75.95 бала, а у довільній – 144.13. У сумі (220.08) це дало українцю підсумковий восьмий результат.

Фігурне катання. Grand Prix de France 2022 (Анже, Франція). Чоловіки

1. Адам Сяо Хім Фа (Франція) 268.98

2. Сота Ямамото (Японія) 257.9

3. Кадзукі Томоно (Японія) 248.77

…8. Іван Шмуратко (Україна) 220.08

Відео довільної програми Шмуратка:

Відео короткої програми Шмуратка:

Додамо, у мережі із захопленням сприйняли програму Шмуратка, а також відзначили його прогрес. Один із користувачів назвав його роботу на льоду "емоційною".

Раніше повідомлялося, що в росії на офіційному рівні заборонили повідомляти про допінг фігуристки Каміли Валієвої, яка близька до президента рф володимира путіна. Через затягування процесу у її справі МОК досі не нагородив призерів Олімпійських ігор у Токіо у командному катанні.