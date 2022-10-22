У росії офіційно заборонили повідомляти про допінг фаворитки путіна

У справі про допінг Каміли Валієвої стався незвичайний поворот

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) заявило, що не оприлюднюватиме деталі у справі російської фігуристки Каміли Валієвої, яка попалася на допінгу під час участі на Олімпіаді в Пекіні.

З відповідною заявою виступила пресслужба РУСАДА на своєму офіційному сайті. В організації навіть відмовилися оголошувати рішення у цій справі, пославшись на захист інтересів спортсменки.

"З метою захисту інтересів спортсменки фігуристки-члена команди ОКР, яка є захищеною особою, РУСАДА заявляє про те, що відповідно до пункту 4.1 Міжнародного стандарту з обробки результатів всі процеси та процедури, пов’язані з обробкою результатів, включаючи звинувачення та остаточне рішення, є конфіденційними.

Строго дотримуючись принципів міжнародних та російських антидопінгових стандартів, а також беручи до уваги характер та обставини справи, РУСАДА не має наміру озвучувати дату слухань, рішення чи інші деталі у справі фігуристки-члена команди ОКР", — йдеться у повідомленні РУСАДА.

Нагадаємо, після перемоги на командному турнірі в Пекіні стало відомо, що юна росіянка ще на чемпіонаті рф здала позитивний допінг-тест на заборонений препарат триметазидин. Через тривале розслідування допінг-скандалу МОК досі не нагородив призерів олімпійського командного турніру фігуристів.

У квітні глава кремля путін провів зустріч із олімпійцями, де заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент рф подарував фігуристці шовкову хустку. У США висловили невдоволення близькістю путіна з Валієвою.