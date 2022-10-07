Блискучий виступ: українські фігуристи виграли медаль у Польщі (відео)

Українці виграли 2-е "срібло" поспіль

Поки в росії фігуристи влаштовують "танці на кістках", українські спортсмени змагаються на найвищому рівні, зокрема спортивна пара Віолетта Сєрова/Іван Хобта виграли "срібло" на етапі юніорського Гран-прі з фігурного катання у Гданську (Польща).

Про це повідомляє Українська федерація фігурного катання на своєму офіційному сайті. Наші спортсмени показали свій найкращий результат у сезоні у короткій програмі — 55,50 бала.

У довільній програмі Іван та Віолетта отримали 99,26 бала. Цього вистачило, щоб здобути 2-е місце на турнірі в Польщі. Цікаво, що для української пари це "срібло" стало другим поспіль на етапах юніорського Гран-прі. Крім того, успіх у Гданську забезпечив нашим фігуристам участь у Фіналі Гран-прі у Турині (Італія), що відбудеться у грудні.

Виступ Віолетти Сєрової та Івана Хобти:

Результати Гран-прі з фігурного катання серед юніорів у Гданську (6-й етап):

Раніше повідомлялося, що російським фігуристам почали приходити повістки у військкомат. До речі, нещодавно в рф заявили, що глава кремля володимир путін врятував фігурне катання.