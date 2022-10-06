"Дно пробите": російські фігуристи покажуть номер про війну в Україні

У мережі розкритикували ідею російського хореографа

В росії дуже популярні телепроєкти за участю зірок шоубізнесу та фігурного катання. Щобільше, навіть під час війни у них беруть участь українці. У російському телешоу "Льодовиковий період" в одному з номерів вирішили показати війну в Україні.

Про це розповів хореограф Ілля Авербух, передає Р-Спорт. Він зазначив, що у першому епізоді шоу буде номер присвячений так званій "спецоперації", адже танці на льоду мають бути актуальними.

"Конкретних номерів (на тему війни) ми не робимо, але цю тему торкаємося. Навіть у першому епізоді буде номер на цю тему.

Звісно, час складний. Час, коли ми всі мобілізуємося, але я вважаю, що такі програми (телешоу) є не тільки розважальними, а й дуже об’єднуючими. Ми намагаємося, щоб кожен танець був актуальним сьогодні. Не я приймаю рішення, що своєчасно, а що ні”, – сказав Авербух.

У мережі розкритикували Авербуха, а один із користувачів зазначив, що "дно пробите".

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Напередодні став відомим склад учасників шоу:

У команді Іллі Авербуха виступлять такі пари: Олена Ілліних – Єгор Бероєв, Валерія Ланська – Роман Костомаров, Євгенія Медведєва – Даня Мілохін, Дарія Мороз – Максим Марінін, Наталія Подольська – Дмитро Соловйов, Вікторія Синіцина – Іван Скобрев.

До команди Олександра Жуліна увійшли Оксана Домніна – Марат Башаров, Єлизавета Арзамасова – Микита Кацалапов, Тетяна Волосожар – В’ячеслав Чепурченко, Регіна Тодоренко – Олександр Енберт, Алла Міхєєва – Іван Букін, Тетяна Тотьмяніна – Іван Колесніков.

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