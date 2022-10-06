"Дно пробито": российские фигуристы покажут номер о войне в Украине

В сети раскритиковали идею российского хореографа

В рф очень популярны телепроекты с участием звезд шоу-бизнеса и фигурного катания. Более того, даже во время войны в них участвуют украинцы. В российском телешоу "Ледниковый период" в одном из номеров решили показать войну в Украине.

Об этом рассказал хореограф Илья Авербух, передает Р-Спорт. Он отметил, что в первом эпизоде шоу будет номер посвященный так называемой "спецоперации", ведь танцы на льду должны быть актуальными.

"Конкретных номеров (на тему войны) мы не делаем, но эту тему затрагиваем. Даже в первом эпизоде будет номер на эту тему.

Конечно, время сложное. Время, когда мы все мобилизуемся, но я считаю, что такие программы (телешоу) не только развлекательные, но еще и очень объединяющие. Мы стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени. Не я принимаю решения, что своевременно, а что нет", – сказал Авербух.

В сети раскритиковали Авербуха, а один из пользователей отметил, что "дно пробито".

В сети высмеяли слова Авербуха про номер о войне в Украине на шоу Ледниковый период

Накануне стал известен состав участников шоу:

В команде Ильи Авербуха выступят следующие пары: Елена Ильиных – Егор Бероев, Валерия Ланская – Роман Костомаров, Евгения Медведева – Даня Милохин, Дарья Мороз – Максим Маринин, Наталья Подольская – Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина – Иван Скобрев.

В команду Александра Жулина вошли Оксана Домнина – Марат Башаров, Елизавета Арзамасова – Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар – Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко – Александр Энберт, Алла Михеева – Иван Букин, Татьяна Тотьмянина – Иван Колесников.

Одесситка Регина Тодоренко вновь возмет участие в шоу

Ранее российский чиновник заявил, что президент рф владимир путин спас фигурное катание.

Напомним, жена пресс-секретаря путина "ввела санкции" против США.