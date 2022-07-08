"Лас-Вегас рыдает": жена Пескова ввела санкции против США

Россиянка нанесла "ответный удар"

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка, которая устраивала акции победобесия с детьми, заявила, что ввела санкции против США.

Татьяна не повезла свое ледовое шоу в Штаты, "наказав" таким способом американцев. Об этом жена пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова поделилась со sport24.

Навка рассказала, говоря о своем ледовом спектакле "Аленький цветочек", отметила, что не поехала в Лас-Вегас (штат Невада, США), устроив таким образом санкции. Также она назвала своих фигуристов лучшими в мире.

"Безумное счастье испытываем, что у нас есть такая возможность – дарить зрителям в непростые времена это волшебство, эту красоту. И у россиян, и у зрителей всего мира есть возможность приехать и ее увидеть.

У нас катаются самые лучшие фигуристы в мире, наша команда делает самые лучшие сказки и мюзиклы в мире.

Хочу открыть секрет – мы санкции устроили Лас-Вегасу и туда не поехали. Потому что у нас есть свой Лас-Вегас – Сочи, Сочи-Парк. Для меня, как для продюсера, огромная гордость и радость", – заявила Навка.

В сети лишь посмеялись с таких санкций.

Напомним, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова нарвалась на гнев россиян, поддержав запрети пива на стадионах.

Ранее сообщалось, что советский чемпион рассказал об "особых русских", говоря об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.