В россии с малых лет дети попадают в культ войны

В пятницу, 29 апреля, на 65-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в подмосковном Красногорске состоялась акция "Мы за великую державу".

Об этом сообщает riamo.ru.

На мероприятии, куда пригласили жену пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова Татьяну Навку, детей переодели в военную форму. Затем маленькие хоккеисты и фигуристы провели акцию "Бессмертный полк" на льду. Таким образом, в рф уже с юных лет пропагандируют культ войны. Пользователи сети были недовольны, что маленьких спортсменов попросту используют.

"Победобесие продолжается… Любую хорошую инициативу, при желании, можно извратить до какого-то абсурда…" — написал один из пользователей.

В сети раскритиковали использование детей в российский провластных акциях

Справка: Татьяна Навка — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трехкратная чемпионка Европы (2004—2006).

Напомним, в одном из детсадов россии на "празднике" ведущая объясняла маленьким детям, почему война с Украиной это хорошо. Воспитательница даже провела голосование, кто за войну, а кто против.

Напомним, кровавый диктатор владимир путин на встрече с российскими "олимпийцами" решил неформально пообщаться с юной фигуристкой.

Ранее сообщалось, что путинские гимнастки, побывав на митинге президента рф в Москве, удалили со снимков символ войны — "Z".