"Русофобия откуда не ждали": русским запрещают пить на стадионах

Тарасову назвали в россии русофобкой

Русские не умеют пить, а потому в россии нельзя продавать на стадионах даже пиво.

Таким мнением поделилась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она выступает против продажи алкогольных напитков на спортивных соревнованиях, передает "Спорт-Экспресс".

"Нет! И еще раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки. Пускай наслаждаются действием: футбол ли это или хоккей", – заявила Тарасова.

Россияне тут же обвинили Тарасову в унижении по национальному признаку. Пользователи считают эти слова тренера "оголтелой русофобией".

Ранее Тарасова набросилась на поляков после громкого заявления польского министра. Тренеру не понравилось то, что цивилизованные страны хотят усилить санкции против россии в сфере спорта. Позднее ей не угодили уже американцы после решения американского пловца Райана Лохте продать свою олимпийскую медаль.

Напомним, российский футболист заявил, что боится надеть футболку с изображением путина или триколора, ведь могут последовать санкции. Он назвал эту ситуацию "отменой россии".