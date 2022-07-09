Украинского олимпийского чемпиона заметили в россии на шоу жены пескова

Украинца узнали благодаря видео

Олимпийский чемпион по фигурному катанию украинец Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу жены пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова Татьяны Навки в Сочи (россия).

Об этом сообщает tribuna. Кроме того, в сети доступно свежее видео, на котором Петренко выступает на льду со звездами российского фигурного катания.

Петренко засветился на шоу жены Пескова "Аленький цветочек", которое проходило на днях в Сочи. Там он исполнил одну из ролей. Примечательно, что в соцсетях он не афиширует свое пребывание в рф, хотя ранее (до полномасштабного вторжения рф) публиковал фото с подобных шоу у себя в Instagram. 25 февраля он опубликовал пост: "Нет войне" на двух языках.

Виктор Петренко написал нет войне

Петренко является вторым вице-президентом Украинской федерации фигурного катания. В его обязанности входит координация международной деятельности национальной федерации.

Виктор Петренко и Алина Загитова в начале 2022 года

Отметим, видео является свежим, ведь на кадрах можно заметить российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая впервые в своей карьере выступала в паре (ее партнером стал олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев).

По информации tribuna, по состоянию на 24 февраля 2022 года Петренко находился в Украине, а пару недель назад он получил стипендию Президента Украины как олимпийский чемпион, сообщает официальный сайт главы государства.

Блогер Сергей Стерненко призвал лишить Петренко президентской стипендии.

"Виктор Петренко, вице-президент федерации фигурного катания, отправился выступать на шоу жены Пескова в Сочи. В то время как сам Песков говорит, что россияне не стреляют по Одессе ракетами. А Петренко именно из Одессы. Думаю, Труханов (мэр города — Ред.) ему еще премию теперь выпишет", — написал Стерненко на своем telegram-канале.

Напомним, Петренко является олимпийским чемпионом Альбервиля 1992 года, чемпионом мира (1992), трехкратный чемпион Европы (1990, 1991, 1994) в одиночном фигурном катании. Также на его счету "бронза" Олимпиады в Калгари (1988).

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Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила против продажи алкогольных напитков на стадионах в рф. В сети ее назвали русофобкой. Напомним, Тарасова недавно оскорбила американцев из-за решения пловца из США продать свою олимпийскую медаль.