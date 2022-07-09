Українського олімпійського чемпіона помітили у росії на шоу дружини пєскова

Українця впізнали завдяки відео

Олімпійський чемпіон з фігурного катання українець Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу дружини прессекретаря президента росії Дмитра Пєскова Тетяни Навки в Сочі (росія).

Про це повідомляє tribuna. Крім того, в мережі є свіже відео, на якому Петренко виступає на льоду з зірками російського фігурного катання.

Петренко засвітився на шоу дружини Пєскова "Червоненька квіточка", яке проходило днями в Сочі. Там він виконав одну із ролей. Примітно, що в соцмережах він не афішує своє перебування в росії, хоча раніше (до повномасштабного вторгнення рф) публікував фотографії з подібних шоу у себе в Instagram. 25 лютого він опублікував пост: "Ні війні" двома мовами.

Віктор Петренко написав ні війні

Петренко є другим віцепрезидентом Української федерації фігурного катання. До його обов’язків входить координація міжнародної діяльності національної федерації.

Віктор Петренко та Аліна Загітова на початку 2022 року

Зазначимо, відео є свіжим, адже на кадрах можна побачити російську фігуристку Камілу Валієву, яка вперше у своїй кар’єрі виступала у парі (її партнером став олімпійський чемпіон Дмитро Соловйов).

За інформацією tribuna, станом на 24 лютого 2022 року Петренко перебував в Україні, а кілька тижнів тому він отримав стипендію Президента України як олімпійський чемпіон, повідомляє офіційний сайт глави держави.

Блогер Сергій Стерненко закликав позбавити Петренка президентської стипендії.

Віктор Петренко, віцепрезидент федерації фігурного катання, відправився виступати на шоу дружини Пєскова в Сочі. У той час як сам Пєсков каже, що росіяни не стріляють по Одесі ракетами. А Петренко саме з Одеси. Думаю, Труханов (мер міста – Ред.) йому ще премію тепер випише", — написав Стерненко на своєму telegram-каналі.

Нагадаємо, Петренко є олімпійським чемпіоном Альбервіля 1992 року, чемпіоном світу (1992), триразовим чемпіоном Європи (1990, 1991, 1994) в одиночному фігурному катанні. Також на його рахунку "бронза" Олімпіади у Калгарі (1988).

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Раніше повідомлялося, що заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова виступила проти продажу алкогольних напоїв на стадіонах у росії. У мережі її назвали русофобкою. Нагадаємо, Тарасова нещодавно образила американців через рішення плавця із США продати свою олімпійську медаль.