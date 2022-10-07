Блестящее выступление: украинские фигуристы выиграли медаль в Польше (видео)

Украинцы выиграли 2-е "серебро" подряд

Пока в россии фигуристы устраивают "танцы на костях", украинские спортсмены соревнуются на высшем уровне, в частности спортивная пара Виолетта Серова/Иван Хобта выиграли "серебро" на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Гданьске (Польша).

Об этом сообщает Украинская федерация фигурного катания на своем официальном сайте. Наши спортсмены показали свой лучший результат в сезоне в короткой программе — 55,50 балла.

В произвольной программе Иван и Виолетта получили 99,26 балла. Этого хватило, чтобы завоевать 2-е место на турнире в Польше. Примечательно, что для украинской пары это "серебро" стало вторым подряд на этапах юниорского Гран-при. Кроме того, успех в Гданьске обеспечил нашим фигуристам участие в Финале Гран-при в Турине (Италия), которое состоится в декабре.

Выступление Виолетты Серовой и Ивана Хобты:

Результаты Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске (6-й этап):

Ранее сообщалось, что российским фигуристам начали приходить повестки в военкомат. К слову, недавно в рф заявили, что глава кремля владимир путин спас фигурное катание.