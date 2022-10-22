В россии официально запретили сообщать о допинге фаворитки путина

В деле о допинге Камилы Валиевой произошел необычный поворот

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет обнародовать детали по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая попалась на допинге во время участия на Олимпиаде в Пекине.

С соответствующим заявлением выступила пресс-служба РУСАДА на своем официальном сайте. В организации даже отказались оглашать решение в этом деле, сославшись на защиту интересов спортсменки.

"В целях защиты интересов спортсменки фигуристки-члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов, все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными.

Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки-члена команды ОКР", — гласит сообщение РУСАДА.

Напомним, после победы на командном турнире в Пекине стало известно, что юная россиянка еще на чемпионате рф сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Из-за продолжительного расследования допинг-скандала МОК до сих пор не наградил призеров олимпийского командного турнира фигуристов.

В апреле глава кремля путин провел встречу с олимпийцами, где заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что президент рф подарил фигуристке шелковый платок. В США выразили недовольство близостью путина с Валиевой.