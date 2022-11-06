Укр

Украинский фигурист восхитил публику эмоциональным прокатом во Франции (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Иван Шмуратко Новость обновлена 06 ноября 2022, 11:41
Иван Шмуратко. Фото Screenshot

Фигурист удачно дебютировал на уровне Гран-при по фигурному катанию

Украинцы ударно выступают на юниорском уровне в фигурном катании, однако на взрослом уровне дела обстоят иначе. На днях Иван Шмуратко на своем дебютном этапе Гран-при в карьере показал лучший результат за 12 лет среди украинцев.

Об этом сообщает suspilne. Кроме того, 20-летний Иван стал первым представителем Украины в мужском фигурном катании на уровне Гран-при за последние 4 года. Это произошло на Grand Prix de France в Анже (Франция).

В короткой и произвольных программах Иван занял восьмое место. В короткой он заработал 75.95 балла, а в произвольной – 144.13. В сумме (220.08) это дало украинцу итоговый восьмой результат.

Фигурное катание. Grand Prix de France 2022 (Анже, Франция). Мужчины

  • 1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 268.98
  • 2. Сота Ямамото (Япония) 257.9
  • 3. Кадзуки Томоно (Япония) 248.77
  • …8. Иван Шмуратко (Украина) 220.08

Видео произвольной программы Шмуратко:

Видео короткой программы Шмуратко:

Добавим, в сети с восторгом восприняли программу Шмуратко, а также отметили его прогресс. Один из пользователей назвал его работу на льду "эмоциональной".

Ранее сообщалось, что в рф на официальном уровне запретили сообщать о допинге фигуристки Камилы Валиевой, близкой к президенту рф владимиру путину. Из-за затягивания процесса в ее деле МОК до сих пор не наградил призеров Олимпийских игр в Токио в командном катании.

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#Фигурное катание #Иван Шмуратко