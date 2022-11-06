Украинский фигурист восхитил публику эмоциональным прокатом во Франции (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Фигурист удачно дебютировал на уровне Гран-при по фигурному катанию
Украинцы ударно выступают на юниорском уровне в фигурном катании, однако на взрослом уровне дела обстоят иначе. На днях Иван Шмуратко на своем дебютном этапе Гран-при в карьере показал лучший результат за 12 лет среди украинцев.
Об этом сообщает suspilne. Кроме того, 20-летний Иван стал первым представителем Украины в мужском фигурном катании на уровне Гран-при за последние 4 года. Это произошло на Grand Prix de France в Анже (Франция).
В короткой и произвольных программах Иван занял восьмое место. В короткой он заработал 75.95 балла, а в произвольной – 144.13. В сумме (220.08) это дало украинцу итоговый восьмой результат.
Фигурное катание. Grand Prix de France 2022 (Анже, Франция). Мужчины
- 1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 268.98
- 2. Сота Ямамото (Япония) 257.9
- 3. Кадзуки Томоно (Япония) 248.77
- …8. Иван Шмуратко (Украина) 220.08
Видео произвольной программы Шмуратко:
Видео короткой программы Шмуратко:
Добавим, в сети с восторгом восприняли программу Шмуратко, а также отметили его прогресс. Один из пользователей назвал его работу на льду "эмоциональной".
Ранее сообщалось, что в рф на официальном уровне запретили сообщать о допинге фигуристки Камилы Валиевой, близкой к президенту рф владимиру путину. Из-за затягивания процесса в ее деле МОК до сих пор не наградил призеров Олимпийских игр в Токио в командном катании.