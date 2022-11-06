Украинский фигурист восхитил публику эмоциональным прокатом во Франции (видео)

Фигурист удачно дебютировал на уровне Гран-при по фигурному катанию

Украинцы ударно выступают на юниорском уровне в фигурном катании, однако на взрослом уровне дела обстоят иначе. На днях Иван Шмуратко на своем дебютном этапе Гран-при в карьере показал лучший результат за 12 лет среди украинцев.

Об этом сообщает suspilne. Кроме того, 20-летний Иван стал первым представителем Украины в мужском фигурном катании на уровне Гран-при за последние 4 года. Это произошло на Grand Prix de France в Анже (Франция).

В короткой и произвольных программах Иван занял восьмое место. В короткой он заработал 75.95 балла, а в произвольной – 144.13. В сумме (220.08) это дало украинцу итоговый восьмой результат.

Фигурное катание. Grand Prix de France 2022 (Анже, Франция). Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 268.98

2. Сота Ямамото (Япония) 257.9

3. Кадзуки Томоно (Япония) 248.77

…8. Иван Шмуратко (Украина) 220.08

Видео произвольной программы Шмуратко:

Видео короткой программы Шмуратко:

Добавим, в сети с восторгом восприняли программу Шмуратко, а также отметили его прогресс. Один из пользователей назвал его работу на льду "эмоциональной".

Ранее сообщалось, что в рф на официальном уровне запретили сообщать о допинге фигуристки Камилы Валиевой, близкой к президенту рф владимиру путину. Из-за затягивания процесса в ее деле МОК до сих пор не наградил призеров Олимпийских игр в Токио в командном катании.