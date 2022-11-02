Жена пескова устроит "танцы на костях" в Луганске

Уроженка Днепра получит огромные деньги за поездку на Донбасс

Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова, выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на проведение мюзикла на льду "Руслан и Людмила" во временно оккупированном Луганске, где ВСУ периодически уничтожают военные объекты рф.

Об этом сообщает Президентский фонд культурных инициатив. По данным источника, Навка должна поставить шоу для жителей оккупированных территорий до 2 февраля 2023 года.

К слову, размер гранта составил 14 443 475 рублей (около 8 млн грн), софинансирование – 3 650 000 рублей (около 2 млн гривен). Проект должен быть реализован в сроки с 7 октября 2022 года по 2 февраля 2023-го.

В сети раскритиковали Навку. Один из пользователей отметил, что олимпийская чемпионка в танцах на льду устраивает шоу "на костях".

Ранее Навка объявила санкции против США. Жена Пескова отказалась проводить свое шоу на территории Штатов. Кроме того, недавно Татьяна, которая является уроженкой Днепра, назвала россию лучшей в мире страной, за что была высмеяна в сети.