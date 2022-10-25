"россия - лучшая страна": жену Пескова подняли на смех

Другого от жены пресс-секретаря президента рф ожидать и не стоило

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, на шоу которой во время войны выступал украинский олимпийский чемпион, считает, что российские фигуристки являются сильнейшими в мире, а рф — лучшей страной.

Соответствующее заявление жена пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова сделала в комментарии sportrbc.ru. Навка считает, что российские спортсмены продолжат находиться на высоком уровне, соревнуясь только в рф.

"россия – лучшая страна! Наши фигуристы, разумеется, самые сильные. Фигурное катание у нас в крови.

Наши девочки на сегодняшний день лучшие в мире, я думаю, мы будем еще сильнее, потому что проходит Гран-при, российские соревнования, наши ребята катаются и продолжают развиваться", – сказала Навка.

В сети лишь посмеялись над словами Татьяны.

Ранее Навка объявила о санкциях против США, однако лишь стала посмешищем в сети.

Напомним, в россии официально запретили сообщать о допинге фигуристки Камилы Валиевой.