Іншого від дружини прессекретаря президента росії чекати й не варто

Олімпійська чемпіонка у танцях на льоду Тетяна Навка, на шоу якої під час війни виступав український олімпійський чемпіон, вважає, що російські фігуристки є найсильнішими у світі, а рф — найкращою країною.

Відповідну заяву дружина прессекретаря президента рф Дмитра Пєскова зробила в коментарі sportrbc.ru. Навка вважає, що російські спортсмени продовжать перебувати на високому рівні, змагаючись лише в росії.

"росія — найкраща країна! Наші фігуристи, зрозуміло, найсильніші. Фігурне катання у нас в крові.

Наші дівчатка сьогодні найкращі у світі, я думаю, ми будемо ще сильнішими, бо проходить Гран-прі, російські змагання, наші хлопці катаються та продовжують розвиватися”, – сказала Навка.

У мережі лише посміялися зі слів Тетяни.

Раніше Навка оголосила про санкції проти США, проте лише стала посміховиськом у мережі.

Нагадаємо, в рф офіційно заборонили повідомляти про допінг фігуристки Каміли Валієвої.