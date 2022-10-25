"росія — найкраща країна": дружину Пєскова підняли на сміх
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Іншого від дружини прессекретаря президента росії чекати й не варто
Олімпійська чемпіонка у танцях на льоду Тетяна Навка, на шоу якої під час війни виступав український олімпійський чемпіон, вважає, що російські фігуристки є найсильнішими у світі, а рф — найкращою країною.
Відповідну заяву дружина прессекретаря президента рф Дмитра Пєскова зробила в коментарі sportrbc.ru. Навка вважає, що російські спортсмени продовжать перебувати на високому рівні, змагаючись лише в росії.
"росія — найкраща країна! Наші фігуристи, зрозуміло, найсильніші. Фігурне катання у нас в крові.
Наші дівчатка сьогодні найкращі у світі, я думаю, ми будемо ще сильнішими, бо проходить Гран-прі, російські змагання, наші хлопці катаються та продовжують розвиватися”, – сказала Навка.
У мережі лише посміялися зі слів Тетяни.
Раніше Навка оголосила про санкції проти США, проте лише стала посміховиськом у мережі.
Нагадаємо, в рф офіційно заборонили повідомляти про допінг фігуристки Каміли Валієвої.