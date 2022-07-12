"Не пропаде": у росії заступилися за українця Петренка, який виступив на шоу дружини Пєскова під час війни

У рф навіть примудрилися приплести ЗСУ, виправдовуючи українського олімпійського чемпіона

У росії вважають, що українець Віктор Петренко, якого усунули з посади віцепрезидента Української федерації фігурного катання через виступ у Сочі під час повномасштабного вторгнення рф, не пропаде.

Такою думкою поділився заслужений тренер росії Олександр Жулін, передає sport24.ru. Олександр заявив, що у рф Петренку не дадуть посаду, але з ним все буде гаразд. Також росіянин примудрився використати відомий кремлівський наратив: "бамбілі бамбас".

"Якби всі війська ЗСУ замість бомбардувань Донбасу брали участь в "Червоній квіточці", я був би тільки за. Що стосується Петренка в нашій федерації, то що він зробив такого, щоб бути в ній? За Віктора не треба переживати. Він точно не пропаде", — Сказав Жулін.

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Нагадаємо, про виступ Олімпійського чемпіона 1992 року Петренка на льодовому шоу Тетяни Навки "Червона квіточка" стало відомо завдяки відео з Сочі, де проходив останній захід дружини прессекретаря президента росії Дмитра Пєскова. На шоу Віктор виконав одну із ролей.

Раніше повідомлялося, що дружина Пєскова ввела санкції у відповідь проти США, розсмішивши при цьому мережу.