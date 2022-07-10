В Україні відреагували на виступ спортивного чиновника на шоу дружини Пєскова у Сочі

Вчинок фігуриста назвали ганьбою

Олімпійський чемпіон Альбервіля-1992 українець Віктор Петренко, який під час повномасштабної війни виступив на льодовому шоу дружини прессекретаря президента росії Дмитра Пєскова, був виключений з Української федерації фігурного катання.

Там Петренко обіймав посаду другого віцепрезидента. Про це повідомляє офіційний сайт Української Федерації фігурного катання (УФФК).

У федерації вирішили виключити Петренка. Відповідні рішення розмістили у відкритому доступі.

Крім того, з’явилася реакція Федерації:

"Українська федерація фігурного катання на ковзанах обурена вчинком олімпійського чемпіона Віктора Петренка, який взяв участь в льодовому шоу дружини прессекретаря путіна Тетяни Навки.

Колишній спортсмен прийняв своє ганебне рішення попри криваву повномасштабну війну, яку п’ятий місяць веде росія проти України. Тисячі вбитих та замучених агресором мирних українців, серед яких сотні дітей, масовані ракетні удари по наших містах та селах, вщент зруйновані домівки людей не стали перешкодою для того, щоб Віктор Петренко вийшов на лід в російському Сочі та виступив в одній команді з прихильниками цієї страшної війни.

До Президії УФФК надійшло чимало звернень та листів від членів федерації, спортсменів та шанувальників фігурного катання, в яких висловлюється не лише справедливе обурення вчинком Петренка, але й зневага стосовно нього як людини та спортсмена.

Ми також вдячні дописувачам за підтримку дій УФФК, яка послідовно засуджує російську агресію в Україні, надає своїм спортсменам посильну допомогу у ці непрості часи", — повідомили в УФФК.

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Раніше повідомлялося, що Навка оголосила про "санкції" проти США.

Нагадаємо, дружина Пєскова знайшла слід Заходу в "антиросійському" рішенні у фігурному катанні.