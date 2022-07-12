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"Не пропадет": в россии заступились за украинца Петренко, который выступил на шоу жены Пескова во время войны

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Виктор Петренко на шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек" Новость обновлена 12 июля 2022, 18:04
Виктор Петренко на шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек"

В рф даже умудрились приплести ВСУ, оправдывая украинского олимпийского чемпиона

В россии считают, что украинец Виктор Петренко, которого отстранили от должности вице-президента Украинской федерации фигурного катания из-за выступления в Сочи во время полномасштабного вторжения рф, не пропадет.

Таким мнением поделился заслуженный тренер россии Александр Жулин, передает sport24.ru. Александр заявил, в россии Петренко не дадут должность, но с ним все будет в порядке. Также россиянин умудрился использовать известный кремлевский нарратив: "бамбили бамбас".

"Если бы все войска ВСУ вместо бомбежек Донбасса участвовали в "Аленьком цветочке", я был бы только за. Что касается Петренко в нашей федерации, то что он сделал такого, чтобы быть в ней? За Виктора не надо переживать. Он точно не пропадет", – сказал Жулин.

Напомним, о выступлении Олимпийского чемпиона 1992 года Петренко на ледовом шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек" стало известно благодаря видео из Сочи, где проходило последнее мероприятие жены пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова. На шоу Виктор исполнил одну из ролей.

Ранее сообщалось, что жена Пескова ввела ответные санкции против США, рассмешив при этом сеть.

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#Украина #Россия #Фигурное катание