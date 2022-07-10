В Украине отреагировали на выступление спортивного чиновника на шоу жены Пескова в Сочи

Поступок фигуриста назвали позором

Олимпийский чемпион Альбервиля-1992 украинец Виктор Петренко, который во время полномасштабной войны выступил на ледовом шоу жены пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова, был исключен из Украинской федерации фигурного катания.

Там Петренко занимал должность второго вице-президента. Об этом сообщает официальный сайт Украинской федерации фигурного катания (УФФК).

В федерации приняли решение исключить Петренко. Соответствующие решения разместили в открытом доступе.

Кроме того появилась реакция Федерации:

"Украинская федерация фигурного катания на коньках возмущена поступком олимпийского чемпиона Виктора Петренко, принявшего участие в ледовом шоу жены пресс-секретаря путина Татьяны Навки.

Бывший спортсмен принял свое позорное решение, несмотря на кровавую полномасштабную войну, которую пятый месяц ведет россия против Украины. Тысячи убитых и замученных агрессором мирных украинцев, среди которых сотни детей, массированные ракетные удары по нашим городам и селам, разрушенные дома людей не стали препятствием для того, чтобы Виктор Петренко вышел на лед в российском Сочи и выступил в одной команде со сторонниками этой страшной войны.

В Президиум УФФК поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как человеку и спортсмену.

Мы также благодарны пользователям за поддержку действий УФФК, которая последовательно осуждает российскую агрессию в Украине, оказывает своим спортсменам посильную помощь в эти непростые времена", — гласит сообщение от УФФК.

Украинского олимпийского чемпиона заметили в россии на шоу жены пескова

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Ранее сообщалось, что Навка объявила о "санкциях" против США.

Напомним, супруга Пескова нашла след Запада в "антироссийском" решении в фигурном катании.