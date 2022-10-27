"Гений микрофона": украинский комментатор поплатился за находчивость
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Удивительный случай произошел на украинском спортивном ТВ
Украинские комментаторы всегда славились своей патриотической позицией. Однако на этот раз футбольный диктор покорил сеть своей находчивостью, правда, все закончилось далеко не хеппи-эндом.
Стриминговая платформа Setanta Sports уволила комментатора Юрия Кириченко, который в октябре отработал на двух матчах одновременно, при чем одна игра была показана на Setanta, а вторая — на MEGOGO. Об этом сообщает пресс-служба международного транслятора в Instagram.
"В данной ситуации было принято абсолютно логичное решение, что мы должны прекратить сотрудничество. Мы расстаемся друзьями и это, мне кажется, самое главное", — сказал Кириченко, отработавший на Setanta 5 лет.
Добавим, о данном случае на своем YouTube-канале рассказал комментатор и журналист Виктор Вацко, назвавший Кириченко "гением микрофона".
"Украинский футбольный комментатор прокомментировал два футбольных матча одновременно в прямом эфире на двух разных каналах. Имя и фамилия этого гения микрофона – Юрий Кириченко. Произошло это 9 октября. В 20:00 на канале MEGOGO матч "Фенербахче" – "Карагюмрюк", прямая трансляция 9 октября в 20:30 на канале Setanta матча "Штутгарт" – "Унион".
"Прямая трансляция и там, и там. Еще раз, Юрий Кириченко. Имело это следующий вид. Там два слова сказал – пауза 30 секунд. Там два слова сказал – пауза минутка. Там два слова сказал – пауза 30 секунд. Там два слова сказал – пауза минутка. Такого я еще не видел. Гонорар и на Setanta, и на MEGOGO", — заявил Вацко.
Ранее российский комментатор заступился за украинскую песню, которую хотели запретить оккупанты.
Напомним, еще один российский комментатор покинул Матч ТВ и рф после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.