"Гений микрофона": украинский комментатор поплатился за находчивость

Удивительный случай произошел на украинском спортивном ТВ

Украинские комментаторы всегда славились своей патриотической позицией. Однако на этот раз футбольный диктор покорил сеть своей находчивостью, правда, все закончилось далеко не хеппи-эндом.

Стриминговая платформа Setanta Sports уволила комментатора Юрия Кириченко, который в октябре отработал на двух матчах одновременно, при чем одна игра была показана на Setanta, а вторая — на MEGOGO. Об этом сообщает пресс-служба международного транслятора в Instagram.

"В данной ситуации было принято абсолютно логичное решение, что мы должны прекратить сотрудничество. Мы расстаемся друзьями и это, мне кажется, самое главное", — сказал Кириченко, отработавший на Setanta 5 лет.

Заявление Setanta касательно ситуации с комментатором Кириченко

Добавим, о данном случае на своем YouTube-канале рассказал комментатор и журналист Виктор Вацко, назвавший Кириченко "гением микрофона".

"Украинский футбольный комментатор прокомментировал два футбольных матча одновременно в прямом эфире на двух разных каналах. Имя и фамилия этого гения микрофона – Юрий Кириченко. Произошло это 9 октября. В 20:00 на канале MEGOGO матч "Фенербахче" – "Карагюмрюк", прямая трансляция 9 октября в 20:30 на канале Setanta матча "Штутгарт" – "Унион".

"Прямая трансляция и там, и там. Еще раз, Юрий Кириченко. Имело это следующий вид. Там два слова сказал – пауза 30 секунд. Там два слова сказал – пауза минутка. Там два слова сказал – пауза 30 секунд. Там два слова сказал – пауза минутка. Такого я еще не видел. Гонорар и на Setanta, и на MEGOGO", — заявил Вацко.

Ранее российский комментатор заступился за украинскую песню, которую хотели запретить оккупанты.

Напомним, еще один российский комментатор покинул Матч ТВ и рф после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.