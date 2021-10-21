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Украинский комментатор перед матчем “Спартака” назвал Россию страной-оккупантом (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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ФК "Спартак" Новость обновлена 21 октября 2021, 17:05
ФК "Спартак"

Трансляция игры на megogo началась с пронзительного спича комментатора.

Украинский комментатор Сергей Лукьяненко перед игрой 3-го тура Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 "Спартак" — "Лестер" (3:4) обратился к телезрителям.

Момент попал в трансляцию поединка на megogo.

В своей речи диктор назвал Россию страной-агрессором и страной оккупантом, а затем привел печальную статистику ООН, сообщив, что от агрессии РФ на востоке Украины погибли более 13 тысяч людей. Затем Лукьяненко как гражданин Украины пожелал московскому клубу поражения (это пожелание Сергея сбылось), "поскольку спорт не может представлять страну, которая не может мирно жить со своими соседями". В конце речи Сергей заявил, что попытается отработать на поединке максимально нейтрально.

"Доброго всем вечера. Привет из Москвы – столицы страны-агрессора, страны-оккупанта. Страны, которая аннексировала у нашей любимой неньки полуостров, которая начала войну на востоке Украины", — эмоционально начал эфир Лукьяненко.

"Телеграф" напоминает, что в текущем розыгрыше еврокубков украинские команды все никак не могут добыть победы. Более того, наши клубы в Лиге чемпионов не могут даже забить гол.

Теги:
#Футбол #ФК Спартак #Лига Европы #ФК Лестер
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