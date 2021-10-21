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Український коментатор перед матчем "Спартака" назвав Росію країною-окупантом (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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ФК "Спартак" Новина оновлена 21 жовтня 2021, 17:05
ФК "Спартак"

Трансляція гри на megogo почалася з пронизливого спічу коментатора.

Український коментатор Сергій Лук’яненко перед грою 3-го туру Ліги Європи УЄФА сезону 2021/22 "Спартак" — "Лестер" (3:4) звернувся до телеглядачів.

Момент потрапив в трансляцію поєдинку на megogo.

У своїй промові диктор назвав Росію країною-агресором і країною окупантом, а потім привів сумну статистику ООН, повідомивши, що від агресії РФ на сході України загинули понад 13 тисяч людей. Потім Лук’яненко як громадянин України побажав московському клубу поразки (це побажання Сергія збулося), "оскільки спорт не може представляти країну, яка не може мирно жити зі своїми сусідами". Наприкінці промови Сергій заявив, що спробує відпрацювати на матчі максимально нейтрально.

"Доброго всім вечора. Вітаю вас у Москві — столиці країни-агресора, країни-окупанта. Країни, яка анексувала у нашої улюбленої неньки півострів, яка почала війну на сході України", — емоційно почав ефір Лук’яненко.

"Телеграф" нагадує, що в поточному розіграші єврокубків українські команди все ніяк не можуть добути перемоги. Більш того, наші клуби в Лізі чемпіонів не можуть навіть забити гол.

Теги:
#Футбол #ФК Спартак #Ліга Європи #ФК Лестер
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